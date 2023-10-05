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В Енергодарі поліцейські-зрадники переховуються в квартирах місцевих жителів

5 жовтня 2023 12:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Енергодарі поліцейські-зрадники переховуються в квартирах місцевих жителів
Так звана поліція РФ на окупованій території України. Фото ілюстративне: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі колишні поліцейські, які зрадили Україну та перейшли на бік ворога, переховуються у квартирах місцевих жителів. До того ж вони постійно змінюють своє місце проживання. 

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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За словами Орлова, так звані поліцейські використовують житло тих мешканців, які виїхали з міста. Окрім цього, зрадники змінюють не тільки будинки, а навіть мікрорайони проживання.

"В Енергодарі колишні поліцейські, які зрадили свою країну і пішли слугувати ворогу, а також новопризначені "співробітники окупаційної поліції", привезені звідусіль в якості карателів та катів, бояться залишатися подовгу на одному місці та регулярно змінюють місце свого проживання", — йдеться у повідомленні. 

Водночас, як стверджує міський голова, такі спроби переховування — марні. Адже, порівняно з довоєнним періодом, у місті залишилось близько чверті населення. Тож, ті люди, які залишились, чудово спостерігають за окупантами. 

"Немає сумніву, що всі зрадники, колаборанти та прибічники окупантів будуть виявлені та понесуть заслужене покарання відповідно до законодавства України. Це тільки питання часу", — наголошує Орлов. 

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Фото: скриншот 

Нагадаємо, очільник Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб розповів, що працівники ФСБ РФ разом зі своїми родинами лишають квартири в тимчасово окупованому Токмаку, що в Запорізькій області. Однак запевняють, що ще повернуться.

Додамо, після так званих "виборів" РФ на тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники почали скаржитися на те, що "новая родіна" не платить кошти. Гауляйтери ніяк не можуть поділити між собою "владу".

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