В Курской области взорвался состав оккупантов — видео

В Курской области взорвался военный склад оккупантов — эффектные кадры инцидента
В Курской области России взорвался военный склад, на котором была размещена военная техника и боеприпасы. Однако сам тайник был расположен под прикрытием аммиака.
Об этом сообщил украинский военкор-журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов.
В Курской области взорвался склад боеприпасов
На опубликованных кадрах видны несколько длинных ангаров, в которых, как впоследствии стало известно, было размещено дюжину бронеавтомобилей "Тигр".
"Четко, метко и красиво. Высокоточные удары по складам с аммиаком в Курской области, где захватчики хранили военную технику и боеприпасы", — написал медийщик.
Впоследствии стало известно, что успешная операция была выполнена бойцами отряда "Паук" 160 бригады Черкасской территориальной обороны.
"Будапештский меморандум? Нет, не слышали", — иронизируют бойцы.
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Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады разгромили дронами в Харьковской области российский отряд, действовавший при поддержке танка.
Также в подразделении показали ночную охоту на логистику российских войск с помощью беспилотников.
А бойцы Государственной пограничной службы Украины уничтожили вражеский расчет беспилотных летательных аппаратов, спрятавшийся в гражданской застройке.
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