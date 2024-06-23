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В Курской области взорвался военный склад оккупантов — эффектные кадры инцидента

23 июня 2024 17:50
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Илья Рябинин
редактор
В Курской области взорвался состав оккупантов — видео
Взрыв на военном складе в Курской области. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Курской области России взорвался военный склад, на котором была размещена военная техника и боеприпасы. Однако сам тайник был расположен под прикрытием аммиака.

Об этом сообщил украинский военкор-журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

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На опубликованных кадрах видны несколько длинных ангаров, в которых, как впоследствии стало известно, было размещено дюжину бронеавтомобилей "Тигр".

"Четко, метко и красиво. Высокоточные удары по складам с аммиаком в Курской области, где захватчики хранили военную технику и боеприпасы", — написал медийщик.

Впоследствии стало известно, что успешная операция была выполнена бойцами отряда "Паук" 160 бригады Черкасской территориальной обороны.

"Будапештский меморандум? Нет, не слышали", — иронизируют бойцы.

Помощь дронов на войне — последние новости

Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады разгромили дронами в Харьковской области российский отряд, действовавший при поддержке танка.

Также в подразделении показали ночную охоту на логистику российских войск с помощью беспилотников.

А бойцы Государственной пограничной службы Украины уничтожили вражеский расчет беспилотных летательных аппаратов, спрятавшийся в гражданской застройке.

ВСУ
взрыв
Украина
военные склады
военная техника
территориальная оборона
дроны
Россия

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