У Курській області вибухнув склад окупантів — відео

Вибух на військовому складі у Курській області. Фото: скриншот

В Курській області Росії вибухнув військовий склад, на якому була розміщена військова техніка та боєприпаси. Проте сам сховок було розташовано під прикриттям аміаку.

Про це повідомив український військкор-журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

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На опублікованих кадрах видно декілька довгих ангарів, в яких, як згодом стало відомо, було розміщено дюжину бронеавтомобілів "Тигр".

"Чітко, влучно і красиво. Високоточні удари по складах з аміаком у Курській області, де загарбники зберігали військову техніку та боєприпаси", — написав медійник.

Згодом стало відомо, що успішну операцію було виконано бійцями загону "Павук" 160 бригади Черкаської територіальної оборони.

"Будапештський меморандум? Ні, не чули", — іронізують бійці.

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