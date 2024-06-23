У Курській області вибухнув склад окупантів — відео

В Курській області вибухнув військовий склад окупантів — ефектні кадри інциденту
В Курській області Росії вибухнув військовий склад, на якому була розміщена військова техніка та боєприпаси. Проте сам сховок було розташовано під прикриттям аміаку.
Про це повідомив український військкор-журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов.
В Курській області вибухнув склад боєприпасів
На опублікованих кадрах видно декілька довгих ангарів, в яких, як згодом стало відомо, було розміщено дюжину бронеавтомобілів "Тигр".
"Чітко, влучно і красиво. Високоточні удари по складах з аміаком у Курській області, де загарбники зберігали військову техніку та боєприпаси", — написав медійник.
Згодом стало відомо, що успішну операцію було виконано бійцями загону "Павук" 160 бригади Черкаської територіальної оборони.
"Будапештський меморандум? Ні, не чули", — іронізують бійці.
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