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В Курській області вибухнув військовий склад окупантів — ефектні кадри інциденту

23 червня 2024 17:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Курській області вибухнув склад окупантів — відео
Вибух на військовому складі у Курській області. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Курській області Росії вибухнув військовий склад, на якому була розміщена військова техніка та боєприпаси. Проте сам сховок було розташовано під прикриттям аміаку.

Про це повідомив український військкор-журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

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На опублікованих кадрах видно декілька довгих ангарів, в яких, як згодом стало відомо, було розміщено дюжину бронеавтомобілів "Тигр".

"Чітко, влучно і красиво. Високоточні удари по складах з аміаком у Курській області, де загарбники зберігали військову техніку та боєприпаси", — написав медійник.

Згодом стало відомо, що успішну операцію було виконано бійцями загону "Павук" 160 бригади Черкаської територіальної оборони. 

"Будапештський меморандум? Ні, не чули", — іронізують бійці. 

Допомога дронів на війні — останні новини

Нагадаємо, бійці Третьої окремої штурмової бригади розгромили дронами у Харківській області російський загін, який діяв за підтримки танка.

Також у підрозділі показали нічне полювання на логістику російських військ за допомогою безпілотників. 

А бійці Державної прикордонної служби України знищили ворожий розрахунок безпілотних літальних апаратів, який заховався в цивільній забудові.

ЗСУ
вибух
Україна
військові склади
військова техніка
територіальна оборона
дрони
Росія

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