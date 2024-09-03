Россияне ударили по Институту связи в Полтаве - в Минобороны раскрыли детали

Спасатель на месте ракетного удара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Во вторник, 3 сентября, россияне ударили баллистической ракетой по Институту связи в Полтаве. Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что во время удара не проводилось никаких построений или других организованных мероприятий.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

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"Отмечаем, что в момент атаки никаких организованных построений или специальных действий не происходило", — заявил Лазуткин.

Лазуткин также уточнил, что, по данным ведомства, в учебном заведении шел обычный учебный процесс. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 09:08, и студенты направились в укрытия. Через несколько минут после объявления тревоги раздались громкие взрывы.

Спикер подтвердил, что, вероятно, российские войска для атаки использовали ракету типа Искандер-М. Кроме того, Лазуткин сообщил, что министр обороны Украины поручил главной инспекции ведомства провести срочное служебное расследование обстоятельств этой трагедии.

В то же время пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий заявил, что в Полтаве пострадал 271 человек. Он добавил, что спасательно-розыскные работы будут продолжаться и ночью.

Что известно про атаку

В Полтаве утром 3 сентября прогремело несколько мощных взрывов. Российские оккупанты нанесли удар по одному из учебных заведений города.

Затем Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на баллистический удар россиян по Полтаве. Он поручил провести полное и оперативное расследование.

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что в области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по Институту связи.