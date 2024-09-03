Росіяни вдарили по Інституту зв’язку в Полтаві — в Міноборони розкрили деталі

Рятувальник на місці ракетного удару. Ілюстративне фото: ДСНС

У вівторок, 3 вересня, росіяни вдарили балістичною ракетою по Інституту зв’язку в Полтаві. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що під час удару не проводилося жодних шикувань чи інших організованих заходів.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

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"Зазначаємо, що в момент атаки жодних організованих шикувань чи спеціальних дій не відбувалося", — заявив Лазуткін.

Лазуткін також уточнив, що за даними відомства, в навчальному закладі йшов звичайний навчальний процес. Сигнал повітряної тривоги прозвучав о 09:08, і студенти попрямували до укриттів. Через кілька хвилин після оголошення тривоги пролунали гучні вибухи.

Речник підтвердив, що, ймовірно, російські війська для атаки використали ракету типу Іскандер-М. Окрім того, Лазуткін повідомив, що міністр оборони України доручив головній інспекції відомства провести термінове службове розслідування обставин цієї трагедії.

Водночас пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що у Полтаві постраждало 271 людина. Він додав, що рятувально-пошукові роботи триватимуть і вночі.

Що відомо про атаку

У Полтаві зранку 3 вересня пролунало кілька потужних вибухів. Російські окупанти завдали удару по одному з навчальних закладів міста.

Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на балістичний удар росіян по Полтаві. Він доручив провести повне та оперативне розслідування.

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що в області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по Інституту зв'язку.