В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога — что угрожает

Запуск ракеты "Искандер". Фото: росСМИ

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе применения баллистических ракет. Уже пошли отбои опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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Воздушная тревога

"Харьковская, Донецкая, Днепропетровская области — угроза применения баллистического вооружения!", — говорится в сообщении.

Источник: Telegram

По состоянию на 17:36 карта воздушных тревог по Украине выглядела так:

Источник: alerts.in.ua

Обновлено в 17:51: сообщается об отбое в Днепропетровской и Харьковской областях.

Источник: Telegram

По состоянию на 17:53 карта воздушных тревог выглядела следующим образом:

Источник: alerts.in.ua

Обновлено в 18:09: сообщается об отбое в Донецкой области.

Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Украины фиксировали российские ракеты. Также в Николаевской области раздавались взрывы.