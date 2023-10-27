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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога — что угрожает

27 октября 2023 17:40
обновлено: 18:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога — что угрожает
Запуск ракеты "Искандер". Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе применения баллистических ракет. Уже пошли отбои опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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Воздушная тревога

"Харьковская, Донецкая, Днепропетровская области — угроза применения баллистического вооружения!", — говорится в сообщении.

Источник: Telegram

По состоянию на 17:36 карта воздушных тревог по Украине выглядела так:

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Источник: alerts.in.ua

Обновлено в 17:51: сообщается об отбое в Днепропетровской и Харьковской областях.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога — какая угроза
Источник: Telegram

По состоянию на 17:53 карта воздушных тревог выглядела следующим образом:

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога — какая угроза
Источник: alerts.in.ua

Обновлено в 18:09: сообщается об отбое в Донецкой области.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога — какая угроза
Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Украины фиксировали российские ракеты. Также в Николаевской области раздавались взрывы.

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