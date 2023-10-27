В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога — что угрожает
В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе применения баллистических ракет. Уже пошли отбои опасности.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Воздушная тревога
"Харьковская, Донецкая, Днепропетровская области — угроза применения баллистического вооружения!", — говорится в сообщении.
По состоянию на 17:36 карта воздушных тревог по Украине выглядела так:
Обновлено в 17:51: сообщается об отбое в Днепропетровской и Харьковской областях.
По состоянию на 17:53 карта воздушных тревог выглядела следующим образом:
Обновлено в 18:09: сообщается об отбое в Донецкой области.
Напомним, ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Украины фиксировали российские ракеты. Также в Николаевской области раздавались взрывы.
Читайте Новини.LIVE!