В низці областей України оголошено повітряну тривогу — яка загроза

Запуск ракети "Іскандер". Фото: росЗМІ

В низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу застосування балістичних ракет. Наразі вже пішли відбої небезпеки.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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Повітряна тривога

"Харківська, Донецька, Дніпропетровська області — загроза застосування балістичного озброєння!" — йдеться в повідомленні.

Джерело: Telegram

Станом на 17:36 карта повітряних тривог по Україні виглядала так:

Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 17:51: повідомляється про відбій у Дніпропетровській та Харківській областях.

Джерело: Telegram

Станом на 17:53 карта повітряних тривог виглядала так:

Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 18:09: повідомляється про відбій у Донецькій області.

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у повітряному просторі України фіксували російські ракети. Також у Миколаївській області пролунали вибухи.