В низці областей України оголошено повітряну тривогу — яка загроза
В низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу застосування балістичних ракет. Наразі вже пішли відбої небезпеки.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
Повітряна тривога
"Харківська, Донецька, Дніпропетровська області — загроза застосування балістичного озброєння!" — йдеться в повідомленні.
Станом на 17:36 карта повітряних тривог по Україні виглядала так:
Оновлено о 17:51: повідомляється про відбій у Дніпропетровській та Харківській областях.
Станом на 17:53 карта повітряних тривог виглядала так:
Оновлено о 18:09: повідомляється про відбій у Донецькій області.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у повітряному просторі України фіксували російські ракети. Також у Миколаївській області пролунали вибухи.
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