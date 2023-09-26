Последствия взрыва в Донецке. Фото: скриншот

Во вторник, 26 сентября, в оккупированном Донецке раздался мощный взрыв. По городу к небу поднимается столб дыма.

Об этом сообщают местные паблики.

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Взрывы в оккупированном Донецке 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, местные жители сообщили о мощном взрыве в оккупированном Донецке. На видео видно, как столбы черного дыма поднимаются в небо. О причинах взрыва пока неизвестно.

Напомним, 25 сентября Вооруженным силам Украины удалось нанести точный удар по штабу Черноморского флота РФ.

Также мы писали, что при атаке на штаб Черноморского флота РФ Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow. По меньшей мере, одна из них попала в здание.

В Силах специальных операций рассказали о спецоперации "Крабовая ловушка", во время которой был атакован штаб Черноморского флота России. В результате успешного поражения много погибших и раненых оккупантов.