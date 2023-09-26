Наслідки вибуху в окупованому Донецьку. Фото: скриншот

У вівторок, 26 вересня, в окупованому Донецьку пролунав потужний вибух. По місту до неба здіймається стовп диму.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Вибухи в окупованому Донецьку 26 вересня

Сьогодні, 26 вересня, місцеві жителі повідомили про потужний вибух в окупованому Донецьку. На відео видно, як стовпи чорного диму підіймаються в небо. Про причини вибуху наразі невідомо.

Нагадаємо, 25 вересня Збройним силам України вдалось завдати влучного удару по штабу Чорноморського флоту РФ.

Також ми писали, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю.

Додамо, у Силах спеціальних операцій розповіли про спецоперацію "Крабова ловушка", під час якої було атаковано штаб Чорноморського флоту Росії. Внаслідок успішного ураження є багато загиблих та поранених окупантів.