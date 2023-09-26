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В окупованому Донецьку пролунав потужний вибух

26 вересня 2023 13:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В окупованому Донецьку пролунав потужний вибух
Наслідки вибуху в окупованому Донецьку. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 26 вересня, в окупованому Донецьку пролунав потужний вибух. По місту до неба здіймається стовп диму.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Вибухи в окупованому Донецьку 26 вересня 

Сьогодні, 26 вересня, місцеві жителі повідомили про потужний вибух в окупованому Донецьку. На відео видно, як стовпи чорного диму підіймаються в небо. Про причини вибуху наразі невідомо.

Нагадаємо, 25 вересня Збройним силам України вдалось завдати влучного удару по штабу Чорноморського флоту РФ

Також ми писали, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю. 

Додамо, у Силах спеціальних операцій розповіли про спецоперацію "Крабова ловушка", під час якої було атаковано штаб Чорноморського флоту Росії. Внаслідок успішного ураження є багато загиблих та поранених окупантів.

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