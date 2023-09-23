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В оккупированном Токмаке и Бердянске раздаются мощные взрывы

23 сентября 2023 19:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В оккупированном Токмаке и Бердянске раздаются мощные взрывы
Дым от взрыва в небе. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В субботу, 23 сентября, в двух городах Запорожской области раздавались громкие взрывы. Речь идет о Токмаке и Бердянске.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Мэр Мелитополя Федоров намекнул, что в Токмаке уже второй день подряд слышны взрывы.

"В Токмаке у оккупантов уже второй день "дискотека". Жители сообщают о нескольких громких взрывах Ждем подробностей от Генштаба", — написал Федоров.

Сегодня громко было уже в Бердянске.

"Эстафету от Токмака принимает Бердянск. Жители города сообщают, что громкий взрыв был слышен во всех районах", — добавил Федоров.

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Фото: скриншот

Напомним, 23 сентября во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв. Жители полуострова слышали свист ракеты.

Добавим в пятницу, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму в очередной раз раздавались взрывы. На фоне этого командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в очередной раз поблагодарил летчиков ПС ВСУ.

Также мы писали, что в сети показали момент прилета по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

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