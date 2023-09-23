Мешканці чули свист ракети: в Криму пролунав вибух

Вибух в Криму. Фото: t.me/Crimeanwind

Сьогодні, 23 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух. Жителі півострова чули свист ракети.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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За інформацією місцевих, вибух пролунав о 08:32. Люди повідомляють, що чули свист ракети.

Після вибуху в районі Інкермана підіймається "гриб диму".

Вибух в Криму. Фото: t.me/Crimeanwind

Місцеві пабліки стверджують, що удар міг бути нанесений по нафтобазі Чорноморського флоту РФ.

Вибух в Криму. Фото: t.me/Crimeanwind

Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму черговий раз лунали вибухи. На тлі цього командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ.

Також ми писали, що у мережі показали момент "прильоту" по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі.

Додамо, стало відомо, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю.