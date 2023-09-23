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Мешканці чули свист ракети: в Криму пролунав вибух

23 вересня 2023 09:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Мешканці чули свист ракети: в Криму пролунав вибух
Вибух в Криму. Фото: t.me/Crimeanwind
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 23 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух. Жителі півострова чули свист ракети.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали

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За інформацією місцевих, вибух пролунав о 08:32. Люди повідомляють, що чули свист ракети.

Після вибуху в районі Інкермана підіймається "гриб диму".

Вибух в Криму 24 вересня
Вибух в Криму. Фото: t.me/Crimeanwind

Місцеві пабліки стверджують, що удар міг бути нанесений по нафтобазі Чорноморського флоту РФ.

Вибух в Криму 24 вересня
Вибух в Криму. Фото: t.me/Crimeanwind
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Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму черговий раз лунали вибухи. На тлі цього командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ. 

Також ми писали, що у мережі показали момент "прильоту" по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі. 

Додамо, стало відомо, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю. 

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