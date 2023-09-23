Жители слышали свист ракеты: в Крыму раздался взрыв
Сегодня, 23 сентября, во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв. Жители полуострова слышали свист ракеты.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрыв в Севастополе
По информации местных, взрыв прогремел в 08:32. Люди сообщают, что слышали свист ракеты.
После взрыва в районе Инкермана поднимается "гриб дыма".
Местные паблики утверждают, что удар мог быть нанесен по нефтебазе Черноморского флота РФ.
Напомним, в пятницу, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму в очередной раз раздавались взрывы. На фоне этого командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в очередной раз поблагодарил летчиков ПС ВСУ.
Также мы писали, что в сети показали момент прилета по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.
Добавим, стало известно, что во время атаки на штаб Черноморского флота РФ Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow. По меньшей мере, одна из них попала в здание.