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Жители слышали свист ракеты: в Крыму раздался взрыв

23 сентября 2023 09:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Жители слышали свист ракеты: в Крыму раздался взрыв
Взрыв в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 23 сентября, во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв. Жители полуострова слышали свист ракеты.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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По информации местных, взрыв прогремел в 08:32. Люди сообщают, что слышали свист ракеты.

После взрыва в районе Инкермана поднимается "гриб дыма".

Взрыв в Крыму 24 сентября
Взрыв в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind

Местные паблики утверждают, что удар мог быть нанесен по нефтебазе Черноморского флота РФ.

Взрыв в Крыму 24 сентября
Взрыв в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind
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Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, в пятницу, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму в очередной раз раздавались взрывы. На фоне этого командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в очередной раз поблагодарил летчиков ПС ВСУ.

Также мы писали, что в сети показали момент прилета по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Добавим, стало известно, что во время атаки на штаб Черноморского флота РФ Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow. По меньшей мере, одна из них попала в здание.

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