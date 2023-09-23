В окупованому Токмаку та Бердянську лунають потужні вибухи
У суботу, 23 вересня, у двох містах Запорізької області лунали гучні вибухи. Йдеться про Токмак та Бердянськ.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Вибухи у Токмаку та Бердянську
Відтак, мер Мелітополя Федоров натякнув, що у Токмаку вже другий день поспіль чути вибухи.
"В Токмаку у окупантів вже другий день "дискотека". Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів Чекаємо подробиць від Генштабу", — написав Федоров.
Сьогодні ж гучно було вже у Бердянську.
"Естафету від Токмака приймає Бердянськ. Мешканці міста повідомляють, що гучний вибух було чути у всіх районах", — додав Федоров.
Нагадаємо, 23 вересня у тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух. Жителі півострова чули свист ракети.
Додамо у п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму черговий раз лунали вибухи. На тлі цього командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ.
Також ми писали, що у мережі показали момент "прильоту" по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі.