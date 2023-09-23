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В окупованому Токмаку та Бердянську лунають потужні вибухи

23 вересня 2023 19:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В окупованому Токмаку та Бердянську лунають потужні вибухи
Дим від вибуху у небі. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У суботу, 23 вересня, у двох містах Запорізької області лунали гучні вибухи. Йдеться про Токмак та Бердянськ. 

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. 

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Відтак, мер Мелітополя Федоров натякнув, що у Токмаку вже другий день поспіль чути вибухи. 

"В Токмаку у окупантів вже другий день "дискотека". Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів Чекаємо подробиць від Генштабу", — написав Федоров. 

Сьогодні ж гучно було вже у Бердянську. 

"Естафету від Токмака приймає Бердянськ. Мешканці міста повідомляють, що гучний вибух було чути у всіх районах", — додав Федоров. 

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Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 вересня у тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух. Жителі півострова чули свист ракети.

Додамо у п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму черговий раз лунали вибухи. На тлі цього командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ. 

Також ми писали, що у мережі показали момент "прильоту" по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі. 

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