В окупованому Токмаку та Бердянську лунають потужні вибухи

Дим від вибуху у небі. Фото ілюстративне: google

У суботу, 23 вересня, у двох містах Запорізької області лунали гучні вибухи. Йдеться про Токмак та Бердянськ.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Читайте також:

Вибухи у Токмаку та Бердянську

Відтак, мер Мелітополя Федоров натякнув, що у Токмаку вже другий день поспіль чути вибухи.

"В Токмаку у окупантів вже другий день "дискотека". Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів Чекаємо подробиць від Генштабу", — написав Федоров.

Сьогодні ж гучно було вже у Бердянську.

"Естафету від Токмака приймає Бердянськ. Мешканці міста повідомляють, що гучний вибух було чути у всіх районах", — додав Федоров.

Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 вересня у тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух. Жителі півострова чули свист ракети.

Додамо у п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму черговий раз лунали вибухи. На тлі цього командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ.

Також ми писали, що у мережі показали момент "прильоту" по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі.