В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей было уничтожено в эту ночь

БпЛА летит в ночное небо. Фото: mil.in.ua

В ночь на 3 декабря 2023 года российские захватчики атаковали Украину 12-ю ударными беспилотными аппаратами типа "Shahed". Также они применили управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства Белгородской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Ударные БПЛА атаковали в несколько волн. Они заходили из-за оккупированной Херсонщины в Николаевскую область.

Именно в Николаевской области, в зоне ответственности воздушного командования "Юг", большинство "шахедов" было уничтожено противовоздушной обороной. Остальные направлялись в северо-западном направлении и были сбиты в районе Староконстантинова в Хмельницкой области.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Управляемая авиационная ракета Х-59 не достигла своей цели", — сообщили в Воздушных силах.

Также мы писали, что российские оккупанты снова атаковали Херсон и область. В результате обстрела погиб человек, еще один человек получил ранения.

Добавим, в Днепре прогремели сильные взрывы утром, 2 декабря. При этом в городе и области была объявлена воздушная тревога.