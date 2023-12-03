Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей было уничтожено в эту ночь arrow

В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей было уничтожено в эту ночь

3 декабря 2023 07:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей было уничтожено в эту ночь
БпЛА летит в ночное небо. Фото: mil.in.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В ночь на 3 декабря 2023 года российские захватчики атаковали Украину 12-ю ударными беспилотными аппаратами типа "Shahed". Также они применили управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства Белгородской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Читайте также:
ПВО
Сбили десять дронов-камикадзе. Фото: скриншот

Ударные БПЛА атаковали в несколько волн. Они заходили из-за оккупированной Херсонщины в Николаевскую область.

Именно в Николаевской области, в зоне ответственности воздушного командования "Юг", большинство "шахедов" было уничтожено противовоздушной обороной. Остальные направлялись в северо-западном направлении и были сбиты в районе Староконстантинова в Хмельницкой области.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Управляемая авиационная ракета Х-59 не достигла своей цели", — сообщили в Воздушных силах.

Также мы писали, что российские оккупанты снова атаковали Херсон и область. В результате обстрела погиб человек, еще один человек получил ранения.

Добавим, в Днепре прогремели сильные взрывы утром, 2 декабря. При этом в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме