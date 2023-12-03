В Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей було знищено цієї ночі

БпЛА летить у нічному небі. Фото: mil.in.ua

У ніч на 3 грудня 2023 року російські загарбники атакували Україну 12-ма ударними безпілотними апаратами типу "Shahed". Також вони застосували керовану авіаційну ракету Х-59 з повітряного простору Бєлгородської області.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Ударні БпЛА атакували у декілька хвиль. Вони заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.

Саме на Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", більшість "шахедів" було знищено протиповітряною обороною. Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі", — повідомили в Повітряних силах.

Також ми писали, що російські окупанти знову атакували Херсон та область. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще одна людина отримала поранення.

Додамо, у Дніпрі пролунали сильні вибухи вранці, 2 грудня. При цьому в місті та області було оголошено повітряну тривогу.