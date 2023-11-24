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В Воздушных силах отчитались, сколько вражеских дронов уничтожили этой ночью

24 ноября 2023 08:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Воздушных силах отчитались, сколько вражеских дронов уничтожили этой ночью
Атака дронов. Иллюстративное фото: LB.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Этой ночью российские захватчики атаковали Украину тремя ударными беспилотниками. Все их удалось уничтожить.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Отчет о сбитых вражеских БпЛА. Фото: Воздушные силы

Силы ПВО сбили вражеские дроны

"В ночь на 24 ноября 2023 года противник атаковал тремя ударными БпЛА типа "Shahed" с юго-восточного направления", — говорится в сообщении.

В воздушных силах заверили, что все три вражеских объекта были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

Ранее мы сообщали, что россияне предприняли попытку атаки в ночь на 24 ноября по Хмельницкой области. Силы противовоздушной в районе Староконстантинова силы сбили вражеский беспилотник.

Напомним, в Криворожском районе Днепропетровской области раздался взрыв. Россияне ударили по объекту инфраструктуры, обошлось без пострадавших.

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