В Воздушных силах отчитались, сколько вражеских дронов уничтожили этой ночью
Этой ночью российские захватчики атаковали Украину тремя ударными беспилотниками. Все их удалось уничтожить.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Силы ПВО сбили вражеские дроны
"В ночь на 24 ноября 2023 года противник атаковал тремя ударными БпЛА типа "Shahed" с юго-восточного направления", — говорится в сообщении.
В воздушных силах заверили, что все три вражеских объекта были уничтожены средствами противовоздушной обороны.
Ранее мы сообщали, что россияне предприняли попытку атаки в ночь на 24 ноября по Хмельницкой области. Силы противовоздушной в районе Староконстантинова силы сбили вражеский беспилотник.
Напомним, в Криворожском районе Днепропетровской области раздался взрыв. Россияне ударили по объекту инфраструктуры, обошлось без пострадавших.
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