В Воздушных силах отчитались, сколько вражеских дронов уничтожили этой ночью

Атака дронов. Иллюстративное фото: LB.ua

Этой ночью российские захватчики атаковали Украину тремя ударными беспилотниками. Все их удалось уничтожить.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Силы ПВО сбили вражеские дроны

"В ночь на 24 ноября 2023 года противник атаковал тремя ударными БпЛА типа "Shahed" с юго-восточного направления", — говорится в сообщении.

В воздушных силах заверили, что все три вражеских объекта были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

Ранее мы сообщали, что россияне предприняли попытку атаки в ночь на 24 ноября по Хмельницкой области. Силы противовоздушной в районе Староконстантинова силы сбили вражеский беспилотник.

Напомним, в Криворожском районе Днепропетровской области раздался взрыв. Россияне ударили по объекту инфраструктуры, обошлось без пострадавших.