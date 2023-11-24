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В Повітряних силах відзвітували, скільки ворожих дронів знищили цієї ночі

24 листопада 2023 08:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Повітряних силах відзвітували, скільки ворожих дронів знищили цієї ночі
Атака дронів. Ілюстративне фото: LB.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Цієї ночі російські загарбники атакували Україну трьома ударними безпілотниками. Усіх їх вдалося знищити. 

Про це повідомили в Повітряних силах України.

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"У ніч на 24 листопада 2023 року противник атакував трьома ударними БпЛА типу "Shahed" із південно-східного напрямку", — говориться у повідомленні.

В Повітряних силах запевнили, що усі три ворожі об'єкти були знищені засобами протиповітряної оборони.

Раніше ми повідомляли, що росіяни здійснили спробу атаки у ніч проти 24 листопада по Хмельницькій області. Сили протиповітряної в районі Старокостянтинова сили збили ворожий безпілотник.

Нагадаємо, у Криворізькому районі Дніпропетровської області пролунав вибух. Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури, обійшлося без постраждалих.

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