В Повітряних силах відзвітували, скільки ворожих дронів знищили цієї ночі
Цієї ночі російські загарбники атакували Україну трьома ударними безпілотниками. Усіх їх вдалося знищити.
Про це повідомили в Повітряних силах України.
Сили ППО збили ворожі дрони
"У ніч на 24 листопада 2023 року противник атакував трьома ударними БпЛА типу "Shahed" із південно-східного напрямку", — говориться у повідомленні.
В Повітряних силах запевнили, що усі три ворожі об'єкти були знищені засобами протиповітряної оборони.
Раніше ми повідомляли, що росіяни здійснили спробу атаки у ніч проти 24 листопада по Хмельницькій області. Сили протиповітряної в районі Старокостянтинова сили збили ворожий безпілотник.
Нагадаємо, у Криворізькому районі Дніпропетровської області пролунав вибух. Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури, обійшлося без постраждалих.
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