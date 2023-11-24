В Повітряних силах відзвітували, скільки ворожих дронів знищили цієї ночі

Атака дронів. Ілюстративне фото: LB.ua

Цієї ночі російські загарбники атакували Україну трьома ударними безпілотниками. Усіх їх вдалося знищити.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

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Сили ППО збили ворожі дрони

"У ніч на 24 листопада 2023 року противник атакував трьома ударними БпЛА типу "Shahed" із південно-східного напрямку", — говориться у повідомленні.

В Повітряних силах запевнили, що усі три ворожі об'єкти були знищені засобами протиповітряної оборони.

Раніше ми повідомляли, що росіяни здійснили спробу атаки у ніч проти 24 листопада по Хмельницькій області. Сили протиповітряної в районі Старокостянтинова сили збили ворожий безпілотник.

Нагадаємо, у Криворізькому районі Дніпропетровської області пролунав вибух. Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури, обійшлося без постраждалих.