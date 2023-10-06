В прокуратуре объяснили, почему в Грозе россияне ударили именно по кафе

Спасатели разбирают завалы в селе Гроза. Фото: Telegram

Захватчики могли нанести удар по кафе в селе Гроза в Харьковской области, думая, что там будут украинские военные. Но там были только гражданские, преимущественно женщины.

Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире "Радио Свобода" 6 октября.

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Ударили по женщинам

"Удар был очень точен, использовалась очень точная и дорогая ракета, которых немного в России. Исходя из мотивов удара, которые пока неизвестны — возможно, действительно было наведение кем-то из местных. Поскольку россияне считали, что будут военные на этих похоронах и поминках погибшего военного. Но там были только гражданские, это в основном — женщины", — объяснил Чубенко.

На уточнение, могло ли быть возможным мотивом, что российские силы считали, что на этих поминках будут украинские военнослужащие, Чубенко ответил утвердительно.

"Да, да, именно поэтому. Именно как вы сказали", — подтвердил спикер.

Ранее мы сообщали, что в селе Гроза Харьковской области завершились поисковые работы в результате российских обстрелов. От вражеской атаки погибли 55 гражданских людей.

Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковщины.