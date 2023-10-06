В прокуратурі пояснили, чому в Грозі росіяни вдарили саме по кафе

Рятувальники розбирають завали в селі Гроза. Фото: Telegram

Загарбники могли завдати удар по кафе в селі Гроза в Харківській області, думаючи, що там будуть українські військові. Але там були лише цивільні, переважно жінки.

Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в ефірі "Радіо Свобода" 6 жовтня.

Читайте також:

Вдарили по жінках

"Удар був дуже точний, використовувалася дуже точна і дорога ракета, яких небагато в Росії. Виходячи з мотивів удару, які наразі невідомі — можливо, дійсно було наведення кимось з місцевих. Оскільки росіяни вважали, що будуть військові на цих похоронах і поминках загиблого військового. Але там були лише цивільні, це здебільшого — жінки", — пояснив Чубенко.

На уточнення, чи могло бути можливим мотивом те, що російські сили вважали, що на цих поминках будуть українські військовослужбовці, Чубенко відповів ствердно.

"Так, так, саме через це. Саме як ви сказали", — підтвердив речник.

Раніше ми повідомляли, що у селі Гроза Харківської області завершилися пошукові роботи внаслідок російського обстрілу. Від ворожої атаки загинули 55 цивільних людей.

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини.