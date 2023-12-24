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В Сумской ОВА рассказали, из скольких населенных пунктов полностью эвакуированы гражданские

24 декабря 2023 23:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Сумской ОВА рассказали, из скольких населенных пунктов полностью эвакуированы гражданские
Разрушения в результате обстрелов в Сумской области. Иллюстративное фото: Сумская ОГА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Сумской ОВ заявили, что из 19 населенных пунктов Сумской области полностью эвакуировалось население. Все пункты находились в пятикилометровой зоне от российской границы.

Об этом сообщает UA: Суспільне мовлення.

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Как отмечается, все населенные пункты находятся в Новослободской, Белопольской, Краснопольской, Шалыгинской и Есманской общинах близ российско-украинской границы.

В общей сложности подлежат эвакуации жители населенных пунктов еще 15 общин Сумской области. Суммарно количество людей составляет 12689 человек, в том числе 712 детей.

В начале декабря текущего года количество эвакуированных лиц составило 3679 человек, в том числе 679 детей. Все выехали в безопасные регионы Сумской области.

Напомним, что вчера, 23 декабря, в Шосткинском районе Сумской области семья отравилась угарным газом. В результате погиб мужчина и его сын.

В то же время в ГПСУ рассказали, как выбили группу российских диверсантов в Сумской области.

Также недавно в небе над Сумской областью украинские защитники сбили два иранских дрона-камикадзе Shahed-136, которыми российская армия атаковала область.

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