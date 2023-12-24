В Сумській ОВА розповіли, зі скількох населених пунктів повністю евакуйовано цивільних

Руйнування внаслідок обстрілу на Сумщині. Ілюстративне фото: Сумська ОДА

В Сумській ОВА заявили, що з 19 населених пунктів Сумщини повністю евакуювалося населення. Всі пункти знаходилися у п'ятикілометровій зоні від російського кордону.

Про це повідомляє UA: Суспільне мовлення.

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Як зазначається, всі населені пункти знаходяться у Новослобідській, Білопільській, Краснопільській, Шалигинській та Есманьській громадах поблизу російсько-українського кордону.

В загальній кількості підлягають евакуації мешканці населених пунктів ще 15 громад Сумщини. Сумарно кількість людей складає 12 689 осіб, у тому числі 712 дітей.

На початку грудня поточного року кількість евакуйованих осіб склала 3 679 людей, у тому числі 679 дітей. Всі виїхали до безпечних регіонів Сумської області.

Нагадаємо, що вчора, 23 грудня, у Шосткинському районі Сумської області родина отруїлася чадним газом. Внаслідок цього загинув чоловік та його син.

Водночас в ДПСУ розповіли, як вибили групу російських диверсантів на Сумщині.

Також не так давно небі над Сумською областю українські захисники збили два іранські дрони-камікадзе Shahed-136, якими російська армія атакувала область.