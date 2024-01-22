Воздушная тревога в Украине сейчас 22 января - какая угроза

В Украине объявлена воздушная тревога — для каких областей угроза
В некоторых регионах Украины была объявлена воздушная тревога утром, 22 января. Это связано с угрозой применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Воздушная тревога в Украине 22 января
Воздушные силы Украины сообщили, что под угрозой применения баллистики находятся: Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Запорожская области.
В указанных регионах была объявлена воздушная тревога. В связи с этим, местным жителям нужно пройти в безопасные места.
В то же время, на момент 09:37 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что в Украине воздушная тревога началась около 22:00 вечером 21 января. Российские оккупанты запустили беспилотники с юга. Тогда опасность была объявлена для Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей.
Также мы сообщали, что 21 января российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Курахово Донецкой области. В результате атаки врага погиб 31-летний мужчина, еще один человек получил травмы.
Добавим, что впоследствии российские оккупанты распространяли информацию о том, что по рынку в Донецке ударила украинская армия. В силах обороны опровергли эту информацию.
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