Воздушная тревога в Украине сейчас 22 января - какая угроза

Баллистическое оружие. Фото: росСМИ

В некоторых регионах Украины была объявлена воздушная тревога утром, 22 января. Это связано с угрозой применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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Воздушная тревога в Украине 22 января

Воздушные силы Украины сообщили, что под угрозой применения баллистики находятся: Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Запорожская области.

В указанных регионах была объявлена воздушная тревога. В связи с этим, местным жителям нужно пройти в безопасные места.

Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

В то же время, на момент 09:37 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Украине воздушная тревога началась около 22:00 вечером 21 января. Российские оккупанты запустили беспилотники с юга. Тогда опасность была объявлена для Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Также мы сообщали, что 21 января российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Курахово Донецкой области. В результате атаки врага погиб 31-летний мужчина, еще один человек получил травмы.

Добавим, что впоследствии российские оккупанты распространяли информацию о том, что по рынку в Донецке ударила украинская армия. В силах обороны опровергли эту информацию.