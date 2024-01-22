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В Україні оголошено повітряну тривогу — для яких областей загроза

22 січня 2024 09:33
оновлено: 09:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Повітряна тривога в Україні зараз 22 січня – яка загроза
Балістична зброя. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У деяких регіонах України було оголошено повітряну тривогу вранці, 22 січня. Це з загрозою застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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Повітряні сили України повідомили, що під загрозою застосування балістики є Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Запорізька області.

У зазначених регіонах було оголошено повітряну тривогу. У зв'язку з цим місцевим жителям потрібно пройти у безпечні місця.

ЗС України
Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

На момент 09:37 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Україні повітряна тривога розпочалася близько 22:00 увечері 21 січня. Російські окупанти запустили безпілотники із півдня. Тоді небезпеку було оголошено для Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Також ми повідомляли, що 21 січня російські окупанти обстріляли житлові квартали Курахового Донецької області. Внаслідок атаки ворога загинув 31-річний чоловік, ще одна людина отримала травми.

Додамо, що згодом російські окупанти поширювали інформацію про те, що ринком у Донецьку вдарила українська армія. В силах оборони спростували цю інформацію.

війна
ЗСУ
Україна
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Повітряні Сили ЗСУ

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