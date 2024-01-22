Повітряна тривога в Україні зараз 22 січня – яка загроза

Балістична зброя. Фото: росЗМІ

У деяких регіонах України було оголошено повітряну тривогу вранці, 22 січня. Це з загрозою застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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Повітряна тривога в Україні 22 січня

Повітряні сили України повідомили, що під загрозою застосування балістики є Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Запорізька області.

У зазначених регіонах було оголошено повітряну тривогу. У зв'язку з цим місцевим жителям потрібно пройти у безпечні місця.

Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

На момент 09:37 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Україні повітряна тривога розпочалася близько 22:00 увечері 21 січня. Російські окупанти запустили безпілотники із півдня. Тоді небезпеку було оголошено для Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Також ми повідомляли, що 21 січня російські окупанти обстріляли житлові квартали Курахового Донецької області. Внаслідок атаки ворога загинув 31-річний чоловік, ще одна людина отримала травми.

Додамо, що згодом російські окупанти поширювали інформацію про те, що ринком у Донецьку вдарила українська армія. В силах оборони спростували цю інформацію.