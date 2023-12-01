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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу — ракетная опасность

1 декабря 2023 11:05
обновлено: 11:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Воздушная тревога 1 декабря - ракетная опасность
Вражеские ракеты летят в небе. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу в пятницу, 1 декабря. Произошел взлет российского истребителя и в украине возникла ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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Воздушная тревога в Украине 1 декабря

"Внимание. Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

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Сообщение о ракетной опасности. Фото: скриншот

В свою очередь мониторинговые каналы сообщают, что российский истребитель идет на так называемое патрулирование в Черном море. При этом вскоре тут уточнили, что также взлетел Ил-78 для дозаправки МиГ-31К.

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Сообщение о взлете патрулировании истребителя. Фото: скриншот
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Сообщение о дозаправке истребителя. Фото: скриншот

Стоит уточнить, что в красный цвет окрасилась вся Украина, поэтому жителям страны стоит не пренебрегать безопасностью и пройти в укрытия.

Карта повітряних тривог
Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, глава МВД Игорь Клименко заявил, что в течение 11 месяцев 2023 года Россия 59 тысяч раз обстреливала Украину. Известно также, сколько украинцев пострадало и погибло.

Добавим, взрывы в Кропивницком раздавались ночью, 1 декабря, по предварительной информации, результат работы сил ПВО. Перед этим Воздушные силы предупреждали о пусках ракет в сторону города.

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