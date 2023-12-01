Повітряна тривога 1 грудня - ракетна небезпека

Ворожі ракети летять у небі. Фото: соцмережі

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу у п'ятницю, 1 грудня. Відбувся зліт російського винищувача та в Україні виникла ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили України .

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 1 грудня

"Увага. Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про ракетну небезпеку. Фото: скриншот

Своєю чергою, моніторингові канали повідомляють, що російський винищувач йде на так зване патрулювання в Чорному морі. При цьому тут уточнили, що також злетів Іл-78 для дозаправки МіГ-31К.

Повідомлення про злет патрулювання винищувача. Фото: скриншот

Повідомлення про дозаправку винищувача. Фото: скриншот

Варто уточнити, що у червоний колір забарвилася вся Україна, тож жителям країни варто не нехтувати безпекою та пройти до укриття.

Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, глава МВС Ігор Клименко заявив, що протягом 11 місяців 2023 року Росія 59 тисяч разів обстрілювала Україну. Відомо також, скільки українців постраждало та загинуло.

Додамо, вибухи у Кропивницькому лунали вночі, 1 грудня, за попередньою інформацією, результат роботи сил ППО. Перед цим Повітряні сили попереджали про пуски ракет у бік міста.