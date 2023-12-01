Повітряна тривога 1 грудня - ракетна небезпека

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу — ракетна небезпека
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу у п'ятницю, 1 грудня. Відбувся зліт російського винищувача та в Україні виникла ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили України .
Повітряна тривога в Україні 1 грудня
"Увага. Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.
Своєю чергою, моніторингові канали повідомляють, що російський винищувач йде на так зване патрулювання в Чорному морі. При цьому тут уточнили, що також злетів Іл-78 для дозаправки МіГ-31К.
Варто уточнити, що у червоний колір забарвилася вся Україна, тож жителям країни варто не нехтувати безпекою та пройти до укриття.
Нагадаємо, глава МВС Ігор Клименко заявив, що протягом 11 місяців 2023 року Росія 59 тисяч разів обстрілювала Україну. Відомо також, скільки українців постраждало та загинуло.
Додамо, вибухи у Кропивницькому лунали вночі, 1 грудня, за попередньою інформацією, результат роботи сил ППО. Перед цим Повітряні сили попереджали про пуски ракет у бік міста.
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