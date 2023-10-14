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В Украине воздушная тревога: существует ракетная опасность

14 октября 2023 10:52
обновлено: 10:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога в Украине утром, 14 октября: ракетная опасность
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром, около 10:49, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Стало известно об угрозе ракетных обстрелов.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине

10:49 стало известно об угрозе ракетных обстрелов в Днепропетровской и Кировоградской областях. Следом за ними "покраснели" Запорожская, Донецкая и Сумская области.

Воздушная тревога в Украине 14 октября
Фото: скриншот

Карта тревог

10:54 "покраснели" некоторые восточные и северные области.

Воздушная тревога
Фото: скриншот

Напомним, 14 октября около 5:00 начала распространяться воздушная тревога. В Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и других областях ракетная опасность.

Добавим, позже в Херсоне около половины седьмого раздались взрывы. Воздушная тревога в области не была объявлена.

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