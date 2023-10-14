Воздушная тревога в Украине утром, 14 октября: ракетная опасность

В Украине воздушная тревога: существует ракетная опасность
Утром, около 10:49, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Стало известно об угрозе ракетных обстрелов.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Воздушная тревога в Украине
10:49 стало известно об угрозе ракетных обстрелов в Днепропетровской и Кировоградской областях. Следом за ними "покраснели" Запорожская, Донецкая и Сумская области.
Карта тревог
10:54 "покраснели" некоторые восточные и северные области.
Напомним, 14 октября около 5:00 начала распространяться воздушная тревога. В Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и других областях ракетная опасность.
Добавим, позже в Херсоне около половины седьмого раздались взрывы. Воздушная тревога в области не была объявлена.
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