Воздушная тревога в Украине утром, 14 октября: ракетная опасность

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Утром, около 10:49, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Стало известно об угрозе ракетных обстрелов.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине

10:49 стало известно об угрозе ракетных обстрелов в Днепропетровской и Кировоградской областях. Следом за ними "покраснели" Запорожская, Донецкая и Сумская области.

Фото: скриншот

Карта тревог

10:54 "покраснели" некоторые восточные и северные области.

Фото: скриншот

Напомним, 14 октября около 5:00 начала распространяться воздушная тревога. В Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и других областях ракетная опасность.

Добавим, позже в Херсоне около половины седьмого раздались взрывы. Воздушная тревога в области не была объявлена.