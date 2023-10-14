Повітряна тривога в Україні вранці, 14 жовтня: ракетна небезпека

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Вранці, близько 10:49, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Стало відомо про загрозу ракетного обстрілу.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні

10:49 стало відомо про загрозу ракетного обстрілу у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Слідом за ними "почервоніли" Запорізька, Донецька та Сумська області.

Фото: скриншот

Мапа тривог

10:54 "почервоніли" деякі східні та північні області.

Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 жовтня близько 5:00 почала ширитись повітряна тривога. У Харківській, Дніпропетровській, Полтавській та інших областях ракетна небезпека.

Додамо, пізніше в Херсоні близько о пів на сьому пролунали вибухи. Повітряна тривога в області не була оголошена.