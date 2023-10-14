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В Україні повітряна тривога: існує ракетна небезпека

14 жовтня 2023 10:52
оновлено: 10:58
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Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога в Україні вранці, 14 жовтня: ракетна небезпека
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці, близько 10:49, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Стало відомо про загрозу ракетного обстрілу. 

Про це повідомили у Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні

10:49 стало відомо про загрозу ракетного обстрілу у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Слідом за ними "почервоніли" Запорізька, Донецька та Сумська області. 

Повітряна тривога в Україні 14 жовтня
Фото: скриншот

Мапа тривог

10:54 "почервоніли" деякі східні та північні області. 

Повітряна тривога
Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 жовтня близько 5:00 почала ширитись повітряна тривога. У Харківській, Дніпропетровській, Полтавській та інших областях ракетна небезпека.

Додамо, пізніше в Херсоні близько о пів на сьому пролунали вибухи. Повітряна тривога в області не була оголошена.

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