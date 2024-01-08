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В Украине воздушная тревога — куда летят ракеты

8 января 2024 11:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине 8 января – в небе вражеские ракеты
Вражеская ракета в небе. Фото: из открытых источников
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня второй раз за день в ряде областей объявили воздушную тревогу. Есть угроза ракетного удара. Вражеские цели двигаются в направлении Полтавской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 8 января

Сегодня около 11:07 на севере Украины начала снова распространяться воздушная тревога. "Покраснели" Черниговская, Сумская, Полтавская и Харьковская области.

воздушная тревога в Украине 8 января
Воздушная тревога в Украине 8 января. Фото: скриншот

В Воздушных силах предупредили области, где воздушная тревога, об угрозе ракетной опасности.

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Позже стало известно, что ракеты держат курс на Полтавскую область.

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Напомним, сегодня, 8 января, российская армия атаковала Харьковскую область. Враг попал в предприятие и учебное заведение.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли торговый центр в Кривом Роге, десятки частных домов и другие громады. В результате вражеской атаки погиб один человек, также есть пострадавшие.

Добавим, в Запорожье выросло количество пострадавших в результате утренних обстрелов. Известно, что четыре человека получили травмы.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что захватчики применили как крылатые ракеты, так и "Кинжалы".

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