Повітряна тривога в Україні 8 січня — у небі ворожі ракети

Ворожа ракета в небі. Фото: з відкритих джерел

Сьогодні вдруге за день у низці областей оголосили повітряну тривогу. Є загроза ракетного удару. Ворожі цілі рухаються в напрямку Полтавської області.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 8 січня

Сьогодні близько 11:07 на півночі України почала знову ширитися повітряна тривога. "Почервоніли" Чернігівська, Сумська, Полтавська та Харківська області.

Повітряна тривога в Україні 8 січня. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили області, в яких повітряна тривога, про загрозу ракетної небезпеки.

Згодом стало відомо, що ракети тримають курс на Полтавську область.

Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, російська армія атакувала Харківську область. Ворог влучив у підприємство та навчальний заклад.

Також ми писали, що окупанти обстріляли торговельний центр у Кривому Розі, десятки приватних будинків та інші громади. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, також є постраждалі.

Додамо, у Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу. Наразі відомо, що чотири людини отримали травми.

Також ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що загарбники застосували як крилаті ракети, так і "Кинджали".