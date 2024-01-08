Повітряна тривога в Україні 8 січня — у небі ворожі ракети

В Україні повітряна тривога — куди летять ракети
Сьогодні вдруге за день у низці областей оголосили повітряну тривогу. Є загроза ракетного удару. Ворожі цілі рухаються в напрямку Полтавської області.
Про це повідомили в Повітряних силах.
Повітряна тривога в Україні 8 січня
Сьогодні близько 11:07 на півночі України почала знову ширитися повітряна тривога. "Почервоніли" Чернігівська, Сумська, Полтавська та Харківська області.
У Повітряних силах попередили області, в яких повітряна тривога, про загрозу ракетної небезпеки.
Згодом стало відомо, що ракети тримають курс на Полтавську область.
Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, російська армія атакувала Харківську область. Ворог влучив у підприємство та навчальний заклад.
Також ми писали, що окупанти обстріляли торговельний центр у Кривому Розі, десятки приватних будинків та інші громади. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, також є постраждалі.
Додамо, у Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу. Наразі відомо, що чотири людини отримали травми.
Також ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що загарбники застосували як крилаті ракети, так і "Кинджали".
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