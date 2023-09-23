В Украине увеличилось количество детей, пострадавших из-за преступных действий РФ
За время полномасштабной войны в Украине в результате преступных действий российских военных пострадало более 1 629 детей. Из них 504 ребенка погибли, более 1 125 были ранены.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
Цифры не окончательны
Однако эти данные неточные, ведь еще проводится работа на местах ведения боевых действий, на временно захваченных территориях и деоккупированных населенных пунктах.
Данные по регионам
Больше всего детей пострадало в таких областях:
- Донецкой — 487;
- Харьковской — 300;
- Киевской — 129;
- Херсонской — 124;
- Запорожской — 99;
- Николаевской — 97;
- Днепропетровской — 96;
- Черниговской — 71;
- Луганской — 67.
За минувшие сутки
Отмечается, что за прошедшие сутки пострадал 10-летний мальчик из-за ракетного удара по Кременчугу в Полтавской области.
Что известно об атаке на Кременчуг
Российские террористы 22 сентября обстреляли город, попав в гражданскую инфраструктуру. Силам ПВО удалось уничтожить одну российскую ракету.
В результате атаки россиян пострадал 31 человек. Один из них погиб.
Напомним, утром 19 сентября российские оккупанты обстреляли Херсон. Россияне попали в троллейбус, который ехал по городу, есть погибшие и пострадавшие.