В Украине увеличилось количество детей, пострадавших из-за преступных действий РФ

Дети играют на площадке возле выжженного дома в Бородянке. Фото: Информатор

За время полномасштабной войны в Украине в результате преступных действий российских военных пострадало более 1 629 детей. Из них 504 ребенка погибли, более 1 125 были ранены.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

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Цифры не окончательны

Однако эти данные неточные, ведь еще проводится работа на местах ведения боевых действий, на временно захваченных территориях и деоккупированных населенных пунктах.

Данные по регионам

Больше всего детей пострадало в таких областях:

Донецкой — 487;

Харьковской — 300;

Киевской — 129;

Херсонской — 124;

Запорожской — 99;

Николаевской — 97;

Днепропетровской — 96;

Черниговской — 71;

Луганской — 67.

За минувшие сутки

Отмечается, что за прошедшие сутки пострадал 10-летний мальчик из-за ракетного удара по Кременчугу в Полтавской области.

Что известно об атаке на Кременчуг

Российские террористы 22 сентября обстреляли город, попав в гражданскую инфраструктуру. Силам ПВО удалось уничтожить одну российскую ракету.

В результате атаки россиян пострадал 31 человек. Один из них погиб.

Напомним, утром 19 сентября российские оккупанты обстреляли Херсон. Россияне попали в троллейбус, который ехал по городу, есть погибшие и пострадавшие.