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В Україні збільшилася кількість дітей, які постраждали через злочинні дії РФ

23 вересня 2023 13:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні збільшилася кількість дітей, які постраждали через злочинні дії РФ
Діти граються на майданчику біля випаленого будинку у Бородянці. Фото: Інформатор
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

За час повномасштабної війни в Україні внаслідок злочинних дій російських військових постраждало понад 1 629 дітей. З них 504 дитини загинули, понад 1 125 були поранені.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

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Цифри не остаточні

Проте ці дані є неточними, адже ще проводиться робота на місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених територіях та деокупованих населених пунктах. 

Дані по регіонах

Найбільше дітей постраждало у таких областях:

  • Донецькій — 487;
  • Харківській — 300;
  • Київській — 129;
  • Херсонській — 124;
  • Запорізькій — 99;
  • Миколаївській — 97;
  • Дніпропетровській — 96;
  • Чернігівській — 71;
  • Луганській — 67.

За минулу добу

Зазначається, що впродовж минулої доби постраждав 10-річний хлопчик через ракетний удар по Кременчуку, що на Полтавщині. 

Що відомо про атаку на Кременчук

Російські терористи 22 вересня обстріляли місто, поціливши у цивільну інфраструктуру. Силам ППО вдалося знищити одну російську ракету.

Внаслідок атаки росіян постраждала 31 людина. Одна з них загинула. 

Нагадаємо, вранці 19 вересня російські окупанти обстріляли Херсон. Росіяни влучили у тролейбус, який курсував містом, є загиблі та постраждалі.

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