В Україні збільшилася кількість дітей, які постраждали через злочинні дії РФ
За час повномасштабної війни в Україні внаслідок злочинних дій російських військових постраждало понад 1 629 дітей. З них 504 дитини загинули, понад 1 125 були поранені.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Цифри не остаточні
Проте ці дані є неточними, адже ще проводиться робота на місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених територіях та деокупованих населених пунктах.
Дані по регіонах
Найбільше дітей постраждало у таких областях:
- Донецькій — 487;
- Харківській — 300;
- Київській — 129;
- Херсонській — 124;
- Запорізькій — 99;
- Миколаївській — 97;
- Дніпропетровській — 96;
- Чернігівській — 71;
- Луганській — 67.
За минулу добу
Зазначається, що впродовж минулої доби постраждав 10-річний хлопчик через ракетний удар по Кременчуку, що на Полтавщині.
Що відомо про атаку на Кременчук
Російські терористи 22 вересня обстріляли місто, поціливши у цивільну інфраструктуру. Силам ППО вдалося знищити одну російську ракету.
Внаслідок атаки росіян постраждала 31 людина. Одна з них загинула.
Нагадаємо, вранці 19 вересня російські окупанти обстріляли Херсон. Росіяни влучили у тролейбус, який курсував містом, є загиблі та постраждалі.