В Україні збільшилася кількість дітей, які постраждали через злочинні дії РФ

Діти граються на майданчику біля випаленого будинку у Бородянці. Фото: Інформатор

За час повномасштабної війни в Україні внаслідок злочинних дій російських військових постраждало понад 1 629 дітей. З них 504 дитини загинули, понад 1 125 були поранені.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

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Цифри не остаточні

Проте ці дані є неточними, адже ще проводиться робота на місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених територіях та деокупованих населених пунктах.

Дані по регіонах

Найбільше дітей постраждало у таких областях:

Донецькій — 487;

Харківській — 300;

Київській — 129;

Херсонській — 124;

Запорізькій — 99;

Миколаївській — 97;

Дніпропетровській — 96;

Чернігівській — 71;

Луганській — 67.

За минулу добу

Зазначається, що впродовж минулої доби постраждав 10-річний хлопчик через ракетний удар по Кременчуку, що на Полтавщині.

Що відомо про атаку на Кременчук

Російські терористи 22 вересня обстріляли місто, поціливши у цивільну інфраструктуру. Силам ППО вдалося знищити одну російську ракету.

Внаслідок атаки росіян постраждала 31 людина. Одна з них загинула.

Нагадаємо, вранці 19 вересня російські окупанти обстріляли Херсон. Росіяни влучили у тролейбус, який курсував містом, є загиблі та постраждалі.