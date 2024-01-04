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В украинской разведке показали, как пылает российский бомбардировщик Су-34

4 января 2024 14:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В украинской разведке показали, как пылает российский бомбардировщик Су-34
Бомбардировщик Су-34. Фото иллюстративное: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В России в ночь на 4 января сгорел бомбардировщик Су-34. Пока причины возгорания остаются неизвестными.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

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В России горел бомбардировщик

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: в ночь на 4 января 2024 года на российском аэродроме "Шагол" (г. Челябинск) сгорел тактический бомбардировщик Су-34", — сообщили в ГУР.

В разведке рассказали, что боевой самолет входил в состав авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии Воздушно-космических сил армии РФ.

Причины возгорания самолета уточняются.

Ранее мы сообщали, что в Белгороде обезвредили офицера следственного комитета России Михаила Конопицина. Он был ликвидирован в результате удара 30 декабря 2023 года.

Напомним, недавно в ГУР сообщили, что военное руководство России пытается масштабировать обучение младших лейтенантов и сократить сроки соответствующих школ, чтобы поскорее отправить их на фронт. Это нанесено серьезными потерями младшего офицерского состава РФ в войне против Украины.

Кроме того, Главное управление разведки объявило набор в команду разведчиков или разведчиц активных действий. Военным обещают заработную плату до 140 тысяч гривен, а также премии.

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