В украинской разведке показали, как пылает российский бомбардировщик Су-34
В России в ночь на 4 января сгорел бомбардировщик Су-34. Пока причины возгорания остаются неизвестными.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
В России горел бомбардировщик
"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: в ночь на 4 января 2024 года на российском аэродроме "Шагол" (г. Челябинск) сгорел тактический бомбардировщик Су-34", — сообщили в ГУР.
В разведке рассказали, что боевой самолет входил в состав авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии Воздушно-космических сил армии РФ.
Причины возгорания самолета уточняются.
Ранее мы сообщали, что в Белгороде обезвредили офицера следственного комитета России Михаила Конопицина. Он был ликвидирован в результате удара 30 декабря 2023 года.
Напомним, недавно в ГУР сообщили, что военное руководство России пытается масштабировать обучение младших лейтенантов и сократить сроки соответствующих школ, чтобы поскорее отправить их на фронт. Это нанесено серьезными потерями младшего офицерского состава РФ в войне против Украины.
Кроме того, Главное управление разведки объявило набор в команду разведчиков или разведчиц активных действий. Военным обещают заработную плату до 140 тысяч гривен, а также премии.
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