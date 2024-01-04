В українській розвідці показали, як палає російський бомбардувальник Су-34

Бомбардувальник Су-34. Фото ілюстративне: росЗМІ

В Росії у ніч на 4 січня згорів бомбардувальник Су-34. Наразі причини займання лишаються невідомими.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

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"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: у ніч на 4 січня 2024 року на російському аеродромі "Шаґол" (м. Чєлябінск) згорів тактичний бомбардувальник Су-34", — повідомили в ГУР.

В розвідці розповіли, що бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіаційної дивізії Повітряно-космічних сил армії РФ.

Причини займання літака уточнюються.

Раніше ми повідомляли, що у Бєлгороді знешкодили офіцера слідчого комітету Росії Михайла Конопіцина. Він був ліквідований внаслідок удару 30 грудня 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно в ГУР повідомили, що військове керівництво Росії намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів та скоротити терміни відповідних вишколів, аби скоріше відправити їх на фронт. Це спричинене серйозними втратами молодшого офіцерського складу РФ у війні проти України.

Крім того, Головне управління розвідки оголосило набір в команду розвідників чи розвідниць активних дій. Військовим обіцяють заробітну плату до 140 тисяч гривень, а також премії.