В Украине объявлена воздушная тревога 6 января

Вражеская авиация в небе. Иллюстративное фото: wikipedia

В Украине раздается сигнал воздушной тревоги сегодня, 6 января. Для областей существует угроза применения вражеских авиационных средств поражения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 6 января

По данным Воздушных сил, воздушная тревога на всей территории Украины объявлена из-за взлета российских самолетов МиГ-31К. В настоящее время для регионов существует угроза ракетного поражения.

Скриншот поста ПС ВСУ

Ранее в ПС ВСУ сообщали, что на восточном и юго-восточном направлениях была зафиксирована активность вражеской тактической авиации. Также отмечено, что существует угроза применения авиационных средств поражения.

Скриншот поста ПС ВСУ

Сейчас вся территория Украины находится в опасности и под угрозой атаки воздушного оружия РФ. Командование Воздушных сил призывает находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог 6 января

Напомним, враг совершил очередную атаку беспилотниками по Украине сегодня ночью, 6 января. В результате успешной работы сил противовоздушной обороны уничтожены два вражеских дрона типа Shahed-136/131.

Добавим, что к началу полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года на вооружении страны-агрессорки России было около 2300 стратегических ракет. Сейчас их осталось чуть более 900.