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Во всех областях Украины звучит воздушная тревога — какая угроза существует

6 января 2024 09:32
обновлено: 09:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине объявлена воздушная тревога 6 января
Вражеская авиация в небе. Иллюстративное фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине раздается сигнал воздушной тревоги сегодня, 6 января. Для областей существует угроза применения вражеских авиационных средств поражения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 6 января

По данным Воздушных сил, воздушная тревога на всей территории Украины объявлена из-за взлета российских самолетов МиГ-31К. В настоящее время для регионов существует угроза ракетного поражения.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ

Ранее в ПС ВСУ сообщали, что на восточном и юго-восточном направлениях была зафиксирована активность вражеской тактической авиации. Также отмечено, что существует угроза применения авиационных средств поражения.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ

Сейчас вся территория Украины находится в опасности и под угрозой атаки воздушного оружия РФ. Командование Воздушных сил призывает находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог 6 января
Карта воздушных тревог 6 января

Напомним, враг совершил очередную атаку беспилотниками по Украине сегодня ночью, 6 января. В результате успешной работы сил противовоздушной обороны уничтожены два вражеских дрона типа Shahed-136/131.

Добавим, что к началу полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года на вооружении страны-агрессорки России было около 2300 стратегических ракет. Сейчас их осталось чуть более 900.

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