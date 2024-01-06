В Україні оголошено повітряну тривогу 6 січня

Ворожа авіація в небі. Ілюстративне фото: wikipedia

В Україні лунає сигнал повітряної тривоги сьогодні, 6 січня. Для областей існує загроза застосування ворожих авіаційних засобів ураження.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні 6 січня

За даними Повітряних сил, повітряну тривогу на всій території України оголошено через зліт російських літаків МіГ-31К. Наразі для регіонів існує загроза ракетного ураження.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Раніше в ПС ЗСУ повідомляли, що на східному та південно-східному напрямках була зафіксована активність ворожої тактичної авіації. Також вказано, що існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на зараз вся територія України перебуває в небезпеці та під загрозою атаки повітряної зброї РФ. Командування Повітряних сил закликає перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Мапа повітряних тривог 6 січня

Нагадаємо, ворог здійснив чергову атаку безпілотниками по Україні сьогодні вночі, 6 січня. Внаслідок успішної роботи сил протиповітряної оборони знищено два ворожих дрони типу Shahed-136/131.

Додамо, на початок повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року на озброєнні країни-агресорки Росії було близько 2300 стратегічних ракет. Наразі їх залишилося трохи більш як 900.