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В усіх областях України лунає повітряна тривога — яка загроза існує

6 січня 2024 09:32
оновлено: 09:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні оголошено повітряну тривогу 6 січня
Ворожа авіація в небі. Ілюстративне фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні лунає сигнал повітряної тривоги сьогодні, 6 січня. Для областей існує загроза застосування ворожих авіаційних засобів ураження.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні 6 січня

За даними Повітряних сил, повітряну тривогу на всій території України оголошено через зліт російських літаків МіГ-31К. Наразі для регіонів існує загроза ракетного ураження.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Раніше в ПС ЗСУ повідомляли, що на східному та південно-східному напрямках була зафіксована активність ворожої тактичної авіації. Також вказано, що існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на зараз вся територія України перебуває в небезпеці та під загрозою атаки повітряної зброї РФ. Командування Повітряних сил закликає перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Мапа повітряних тривог 6 січня
Мапа повітряних тривог 6 січня

Нагадаємо, ворог здійснив чергову атаку безпілотниками по Україні сьогодні вночі, 6 січня. Внаслідок успішної роботи сил протиповітряної оборони знищено два ворожих дрони типу Shahed-136/131.

Додамо, на початок повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року на озброєнні країни-агресорки Росії було близько 2300 стратегічних ракет. Наразі їх залишилося трохи більш як 900.

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