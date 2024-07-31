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В Запорожье раздался громкий взрыв

31 июля 2024 23:50
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Запорожье прогремел взрыв — что известно
Взрыв. Фото: REUTERS
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Запорожье в среду, 31 июля, вечером раздался взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ.

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В 23:25 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Около 23:45 в Запорожье раздались взрывы.

Сообщение о взрывах в Запорожье. Фото: скриншот
Сообщение о взрывах в Запорожье. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот
Сообщение о взрывах в Запорожье. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что вечером 31 июля в Днепре раздались сильные взрывы.

Также мы писали, что вечером 31 июля воздушная тревога в Украине охватила значительную часть территории страны. Объявлена угроза применения баллистики.

война взрыв Запорожье Запорожская область война в Украине

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