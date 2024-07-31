В Запорожье прогремел взрыв — что известно

В Запорожье раздался громкий взрыв
31 июля 2024 23:50
Взрыв. Фото: REUTERS
В Запорожье в среду, 31 июля, вечером раздался взрыв. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные СМИ.
Читайте также:
Взрыв в Запорожье 31 июля
В 23:25 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.
Около 23:45 в Запорожье раздались взрывы.
В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, что вечером 31 июля в Днепре раздались сильные взрывы.
Также мы писали, что вечером 31 июля воздушная тревога в Украине охватила значительную часть территории страны. Объявлена угроза применения баллистики.
Читайте Новини.LIVE!