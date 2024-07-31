В Запоріжжі прогримів вибух — що відомо

В Запоріжжі пролунав гучний вибух
31 липня 2024 23:50
Вибух. Фото: REUTERS
У Запоріжжі у середу, 31 липня, ввечері пролунав вибух. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Вибух в Запоріжжі 31 липня
О 23:25 в Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу.
Близько 23:45 в Запоріжжі пролунали вибухи.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, що ввечері 31 липня в Дніпрі пролунали сильні вибухи.
Також ми писали, що ввечері 31 липня повітряна тривога в Україні охопила значну частину території країни. Оголошено загрозу застосування балістики.
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