В Запоріжжі прогримів вибух — що відомо

Вибух. Фото: REUTERS

У Запоріжжі у середу, 31 липня, ввечері пролунав вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ .

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Вибух в Запоріжжі 31 липня

О 23:25 в Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу.

Близько 23:45 в Запоріжжі пролунали вибухи.

Допис про вибухи у Запоріжжі. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Допис про вибухи у Запоріжжі. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що ввечері 31 липня в Дніпрі пролунали сильні вибухи.

Також ми писали, що ввечері 31 липня повітряна тривога в Україні охопила значну частину території країни. Оголошено загрозу застосування балістики.