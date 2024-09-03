Военные показали кадры удара по вражеской БМП с российскими десантниками

Вражеская БМП и пехота. Фото: скриншот

Украинские военные активно ликвидируют технику и пехоту противника. На Харьковском направлении украинские военные ударили по вражеской БМП с российскими десантниками.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Харьков" в понедельник, 2 сентября.

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На Харьковском направлении военные Вооруженных Сил Украины ударили из танка по вражеской БМП с российскими десантниками. В результате мощного взрыва бронемашина "разобралась на молекулы".

Ранее Слобожанские гвардейцы уничтожили позиции и боекомплект российских кафиров. В результате удара двое захватчиков погибли и один получил тяжелые ранения.

Также бойцам Третьей штурмовой удалось ликвидировать зенитно-ракетный комплекс "Тор", систему "Солнцепек", пушку "Гиацинт-Б" и несколько вражеских антенн в Харьковской области.