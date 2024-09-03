Військові показали кадри удару по ворожій БМП з російськими десантниками

Ворожа БМП та піхота. Фото: скриншот

Українські військові активно ліквідовують техніку та піхоту ворога. На Харківському напрямку українські військові вдарили по ворожій БМП з російськими десантниками.

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Харків" у понеділок, 2 вересня.

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Знищення ворожих сил

На Харківському напрямку військові Збройних Сил України вдарили з танку по ворожій БМП з російськими десантниками. Внаслідок потужного вибуху бронемашина "розібралась на молекули".

Раніше Слобожанські гвардійці знищили позиції та боєкомплект російських окупантів. Внаслідок удару двоє загарбників загинуло та один отримав важкі поранення.

Також бійцям Третьої штурмової вдалося ліквідувати зенітно-ракетний комплекс "Тор", систему "Солнцепек", гармату "Гіацинт-Б" та кілька ворожих антен на Харківщині.