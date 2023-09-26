Вдвое больше, чем в 2023 году: Ермак рассказал о рекордных расходах РФ на армию

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Российский диктатор Владимир Путин в 2024 году решил потратить на армию рекордные 11 трлн. рублей (112 миллиардов долларов). Это почти вдвое больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Читайте также:

Рекордные расходы РФ на войну

"Россия делает ставку на войну и готова вкладывать все, что имеет, в убийство украинцев. В 2024 году сумасшедший Путин решил потратить на армию рекордные 11 триллионов рублей. Это 112 миллиардов долларов, что почти вдвое больше, чем в этом году", — рассказал Ермак.

По его словам, впервые в истории оборонные расходы станут самой крупной статьей бюджета России. Практически 39% федерального бюджета пойдет на войну.

"В таких условиях санкции способны окончательно похоронить российскую экономику, поскольку с такими расходами на войну в будущем у РФ нет шансов избежать экономического краха. Санкции должны его ускорить — заложить основы упадка", – подчеркнул руководитель ОП.

Ермак также добавил, что Украине нужно больше поддержки и вооружений для того, чтобы противостоять российской агрессии. Кроме того, нужно уничтожить российский ВПК, чтобы Кремль не мог производить ракеты и ударные БпЛА, а также технику.

"Безумные расходы на армию в РФ — это агония режима", — подытожил чиновник.

Напомним, что за минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 400 российских захватчиков. Кроме того, враг потерял немало военной техники для ведения войны.

Также мы писали, что Силы обороны активизировали свои действия по нарушению логистических маршрутов противника в районе Бахмута. Одна из ключевых дорог уже находится под прицелом украинских военных.