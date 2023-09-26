Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вдвічі більше, ніж 2023 року: Єрмак розповів про рекордні витрати РФ на армію arrow

Вдвічі більше, ніж 2023 року: Єрмак розповів про рекордні витрати РФ на армію

26 вересня 2023 11:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вдвічі більше, ніж 2023 року: Єрмак розповів про рекордні витрати РФ на армію
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російський диктатор Володимир Путін у 2024 році вирішив витратити на армію рекордні 11 трлн рублів (112 мільярдів доларів). Це майже вдвічі більше, ніж цього року. 

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак

Читайте також:

Рекордні витрати РФ на війну

"Росія робить ставку на війну і готова вкладати все, що має, у вбивство українців. У 2024 році божевільний Путін вирішив витратити на армію рекордні 11 трильйонів рублів. Це 112 мільярдів доларів, що майже вдвічі більше, ніж цього року", — розповів Єрмак. 

За його словами, вперше в історії оборонні витрати стануть найбільшою статтею бюджету Росії. Фактично 39% федерального бюджету піде на війну. 

"В таких умовах санкції здатні остаточно поховати російську економіку, оскільки з такими витратами на війну в майбутньому у РФ немає шансів уникнути економічного краху. Санкції повинні його пришвидшити — закласти основи занепаду", — підкреслив керівник ОП. 

Єрмак також додав, що Україні потрібно більше підтримки та озброєнь для того, аби протистояти російській агресії. Окрім того, потрібно знищити російський ВПК, щоб Кремль не міг виробляти ракети і ударні БпЛА, а також техніку. 

"Божевільні витрати на армію у РФ — це агонія режиму", — підсумував посадовець. 

Нагадаємо, що за минулу добу українські військові ліквідували приблизно 400 російських загарбників. Окрім цього, ворог втратив чимало військової техніки для ведення війни. 

Також ми писали, що Сили оборони активізували свої дії для порушення логістичних маршрутів противника в районі Бахмута. Одна з ключових доріг вже перебуває під прицілом українських військових. 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз