Вдвічі більше, ніж 2023 року: Єрмак розповів про рекордні витрати РФ на армію

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Російський диктатор Володимир Путін у 2024 році вирішив витратити на армію рекордні 11 трлн рублів (112 мільярдів доларів). Це майже вдвічі більше, ніж цього року.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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"Росія робить ставку на війну і готова вкладати все, що має, у вбивство українців. У 2024 році божевільний Путін вирішив витратити на армію рекордні 11 трильйонів рублів. Це 112 мільярдів доларів, що майже вдвічі більше, ніж цього року", — розповів Єрмак.

За його словами, вперше в історії оборонні витрати стануть найбільшою статтею бюджету Росії. Фактично 39% федерального бюджету піде на війну.

"В таких умовах санкції здатні остаточно поховати російську економіку, оскільки з такими витратами на війну в майбутньому у РФ немає шансів уникнути економічного краху. Санкції повинні його пришвидшити — закласти основи занепаду", — підкреслив керівник ОП.

Єрмак також додав, що Україні потрібно більше підтримки та озброєнь для того, аби протистояти російській агресії. Окрім того, потрібно знищити російський ВПК, щоб Кремль не міг виробляти ракети і ударні БпЛА, а також техніку.

"Божевільні витрати на армію у РФ — це агонія режиму", — підсумував посадовець.

Нагадаємо, що за минулу добу українські військові ліквідували приблизно 400 російських загарбників. Окрім цього, ворог втратив чимало військової техніки для ведення війни.

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