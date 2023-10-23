Оторвало башню — спецназовцы ГУР "Артан" эффектно уничтожили вражеский танк
Украинские защитники специального подразделения ГУР МО Артан эффектно уничтожили российский танк. Это произошло на одном из самых горячих участков фронта.
Видео успешной работы было обнародовано в ГУР МО.
Уничтожение российского танка
"Воины подразделения специального назначения ГУР МО Украины "Артан" уничтожили российский танк на одном из самых горячих участков фронта", — говорится в сообщении.
В разведке отмечают, что перед этим уничтоженный российский танк направлялся штурмовать позиции украинских бойцов. Разведчики, узнав об этом, оперативно сожгли вражескую бронетехнику. На обнародованных кадрах можно увидеть, как в результате точного удара у танка моментально оторвало башню.
Напомним, Силы обороны Украины нанесли успешное огневое поражение по живой силе и военные технике врагов, в частности, пушке Д-30. Эффективно отработали воины 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.
Добавим, по словам представителей Генштаба, на Мелитопольском направлении в ВСУ истощают врага вдоль всей линии фронта.
К слову, недавно Силы обороны Украины успешно "приземлили" российский штурмовик Су-25 и 5 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
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