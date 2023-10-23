Оторвало башню — спецназовцы ГУР "Артан" эффектно уничтожили вражеский танк

Момент уничтожения вражеского танка. Фото: скриншот

Украинские защитники специального подразделения ГУР МО Артан эффектно уничтожили российский танк. Это произошло на одном из самых горячих участков фронта.

Видео успешной работы было обнародовано в ГУР МО.

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"Воины подразделения специального назначения ГУР МО Украины "Артан" уничтожили российский танк на одном из самых горячих участков фронта", — говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что перед этим уничтоженный российский танк направлялся штурмовать позиции украинских бойцов. Разведчики, узнав об этом, оперативно сожгли вражескую бронетехнику. На обнародованных кадрах можно увидеть, как в результате точного удара у танка моментально оторвало башню.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли успешное огневое поражение по живой силе и военные технике врагов, в частности, пушке Д-30. Эффективно отработали воины 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Добавим, по словам представителей Генштаба, на Мелитопольском направлении в ВСУ истощают врага вдоль всей линии фронта.

К слову, недавно Силы обороны Украины успешно "приземлили" российский штурмовик Су-25 и 5 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.