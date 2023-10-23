Відірвало башту — спецпризначенці ГУР "Артан" ефектно знищили ворожий танк

Момент знищення ворожого танку. Фото: скриншот

Українські захисники спеціального підрозділу ГУР МО "Артан" ефектно знищили російський танк. Це сталось на одній з найгарячіших ділянок фронту.

Відео успішної роботи оприлюднили у ГУР МО.

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Знищення російського танку

"Воїни підрозділу спеціального призначення ГУР МО України "Артан" знищили російський танк на одній із найгарячіших ділянок фронту", — йдеться у повідомленні.

У розвідці наголошують, що перед цим знищений російський танк прямував штурмувати позиції українських бійців. Розвідники, дізнавшись про це, оперативно спалили ворожу бронетехніку. На оприлюднених кадрах можна побачити, як внаслідок точного удару у танка моментально відірвало башту.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали успішного вогневого ураження по живій силі та військові техніці ворогів, зокрема, гарматі Д-30. Ефективно відпрацювали воїни 28-ої ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

Додамо, за словами представників Генштабу, на Мелітопольському напрямку ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

До слова, нещодавно Сили оборони України успішно "приземлили" російський штурмовик Су-25 та 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.