Дацик и Гром рассказали, какое отношение к тем, кто пытался переплыть Тису в армии

"Дацик" и "Гром" в "Дачном движе". Фото: скриншот

Военные, сержант 3 ОШБр Владислав "Дацик" Дацкий и 21-летний Герой Украины Евгений "Гром" Громадский, рассказали, как относятся к тем, кто пытался переплыть Тису. Они заявили, что часто мужчины не идут в армию из-за незнания.

Об этом они рассказали журналистке Рамине Эсхакзай.

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"Они могут прийти в подразделение и очень себя хорошо проявить, потому что они не идут в армию, потому что не знают, что там будет происходить. А когда они попадают в "учебку", начинают втягиваться, понимают, что все получится, и начинают себя проявлять. Как ты можешь вспоминать, что его когда-то поймало ТЦК или что он переплывал?" — заявил "Дацик".

"Гром" добавил, что часто те, кто пытался сбежать из Украины и в результате оказался в армии, пытаются объяснить свой отказ от службы тем, что не "предназначены для войны". Он привел пример, когда один из таких мужчин, ожидавший постоянно находиться на позициях, был удивлен, когда после выполнения задания получил выходной.