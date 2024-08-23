Дацик та Гром розповіли, яке ставлення до тих, хто намагався переплисти Тису в армії

Дацик" та "Гром" в "Дачному двіжу". Фото: скриншот

Військові сержант 3 ОШБр Владислав "Дацик" Дацький та 21-річний Герой України Євген "Гром" Громадський розповіли, як ставляться до тих хто намагався переплисти Тису. Вони заявили, що часто чоловіки не йдуть в армію, через від незнання.

Про це вони розповіли журналістці Раміні Есхакзай.

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"Вони можуть прийти до підрозділу і дуже себе добре проявити, тому що вони не йдуть в армію, бо не знають, що там буде відбуватися. А коли вони потрапляють у "учебку", починають втягуватися, розуміють, що все вийде, і починають себе проявляти. Як ти можеш згадувати, що його колись десь спіймало ТЦК або що він перепливав?", — заявив Дацик.

"Гром" додав, що часто ті, хто намагався втекти з України і в результаті опинився у війську, намагаються пояснити свою відмову від служби тим, що не "призначені для війни". Він навів приклад, коли один з таких чоловіків, що очікував постійно перебувати на позиціях та був здивований, коли після виконання завдання отримав вихідний.