Третья штурмовая показала видео уничтожение наблюдательного пункта и базирование россиян

Воины уничтожают российскую базу. Фото: скриншот

Украинские военные из Третьей штурмовой бригады с помощью артиллерии уничтожили пункт наблюдения россиян в Харьковском направлении. Бойцы показали соответствующее видео.

Ролик опубликовали воины Третьей отдельной штурмовой бригады в Telegram в пятницу, 21 июня.

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Артиллеристы Третьей штурмовой поразили наблюдательный пункт и точку накопления сил врага для дальнейших штурмов.

"Выжгли посадки с оккупантами, в частности, попаданиями кассетных боеприпасов", — написали бойцы.

В бригаде отметили, что с помощью артиллерии оказывают поддержку нашей пехоте. В частности, в боях на Харьковском направлении работают бойцы 3-й САБ из "Команды выстрел".

Напомним, российские оккупанты усиливают атаки на фронте. Они поставили своей целью выход на границы Луганской области.

Ранее украинские военные оцепили около 400 российских захватчиков на Волчанском химическом заводе. Таким образом, 30 россиян были вынуждены сдаться в плен, несмотря на неудачные попытки спасения.

Также пограничники продолжают ликвидировать российских оккупантов на фронте. Они показали, как уничтожили семь захватчиков и ранили одного.