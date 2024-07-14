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Военный в пляжной одежде сбил вражескую ракету с ПЗРК — потрясающее видео

14 июля 2024 13:36
Дмитрий Галушка - Редактор
Военный в пляжной одежде сбил вражескую ракету с ПЗРК
Военный в штатском стреляет из ПЗРК. Фото: скриншот
Дмитрий Галушка - Редактор

В сети появилось видео, на котором военная пляжная одежда стреляет из переносного зенитно-ракетного комплекса. В результате удачного попадания воин уничтожил крылатую ракету, которую россияне запустили по Украине во время одного из последних обстрелов.

Кадры впечатляющего попадания начали распространяться в Telegram в воскресенье, 14 июля.

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На видео можно увидеть мужчину в гражданской одежде, которая целится и стреляет из ПЗРК. После выстрела слышны радостные крики военных, наблюдающие за попаданием потрепавшейся по вражеской ракете.

На видео действительно можно увидеть вспышку в небе, которая образовалась в результате попадания.

Напомним, этой ночью силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты Х-59/Х-69. Также защитники неба ликвидировали четыре вражеских дрона-разведчика.

Российские войска используют бомбардировщики Ту-95 для ракетных атак по Украине из отдаленных регионов. Однако сейчас враг начал размещать на этих самолетах меньшее количество ракет.

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