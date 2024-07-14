Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Військовий у пляжному одязі збив ворожу ракету з ПЗРК — вражаюче відео arrow

Військовий у пляжному одязі збив ворожу ракету з ПЗРК — вражаюче відео

14 липня 2024 13:36
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Військовий у пляжному одязі збив ворожу ракету з ПЗРК
Військовий у цивільному стріляє з ПЗРК. Фото: скриншот
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

В мережі з'явилося відео, на якому військовий пляжному одязі стріляє з переносного зенітно-ракетного комплексу. Внаслідок вдалого влучання воїн знищив крилату ракету, яку росіяни запустили по Україні під час одного з останніх обстрілів.

Кадри вражаючого влучання почали ширитися у Telegram у неділю, 14 липня.

Читайте також:

Збив крилату ракету

На відео можна побачити чолвоіка в цивільному одязі, який цілиться і стріляє з ПЗРК. Після пострілу чути радісні крики військових, які спостерігають за влучанням побрпатима по ворожій ракеті.

На відео справді можна побачити спалах у небі, який утворився внаслідок влучання.

Нагадуємо, цієї ночі сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети Х-59/Х-69. Також захисники неба ліквідували чотири ворожих дрони-розвідники.

Російські війська застосовують бомбардувальники Ту-95 для ракетних атак по Україні з віддалених регіонів. Однак зараз ворог почав розміщувати на цих літаках меншу кількість ракет.

Україна відео військові ППО ракета

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня