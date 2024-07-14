Військовий у пляжному одязі збив ворожу ракету з ПЗРК — вражаюче відео
В мережі з'явилося відео, на якому військовий пляжному одязі стріляє з переносного зенітно-ракетного комплексу. Внаслідок вдалого влучання воїн знищив крилату ракету, яку росіяни запустили по Україні під час одного з останніх обстрілів.
Кадри вражаючого влучання почали ширитися у Telegram у неділю, 14 липня.
Збив крилату ракету
На відео можна побачити чолвоіка в цивільному одязі, який цілиться і стріляє з ПЗРК. Після пострілу чути радісні крики військових, які спостерігають за влучанням побрпатима по ворожій ракеті.
На відео справді можна побачити спалах у небі, який утворився внаслідок влучання.
Нагадуємо, цієї ночі сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети Х-59/Х-69. Також захисники неба ліквідували чотири ворожих дрони-розвідники.
Російські війська застосовують бомбардувальники Ту-95 для ракетних атак по Україні з віддалених регіонів. Однак зараз ворог почав розміщувати на цих літаках меншу кількість ракет.
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