Ночью РФ атаковала Днепропетровщину ракетами — есть повреждения
В ночь на 30 октября Россия атаковала Украину ракетами. В небе над Днепропетровской областью удалось сбить две вражеские ракеты.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Атака на Днепропетровщину
"Ночью защитники с ПВК "Восток" сбили в небе над областью две вражеские ракеты. Обломки рухнули в Днепровском районе", — говорится в сообщении.
По словам Лисака, там повреждены пятиэтажка, частный дом и автомобиль.
Кроме того, враг дважды обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии. К счастью, всюду обошлось без погибших и раненых.
Напомним, что сегодня ночью, 30 октября, российские кафиры в очередной раз атаковали Украину. Для этого враг использовал ударные беспилотники типа Shahed-136/131.
Кроме того, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российские кафиры готовятся наносить новые массированные удары по Украине. Они брали паузу, вероятно, чтобы накопить необходимое количество ракет.
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