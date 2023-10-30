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Ночью РФ атаковала Днепропетровщину ракетами — есть повреждения

30 октября 2023 08:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ночью РФ атаковала Днепропетровщину ракетами — есть повреждения
Последствия ночной атаки в Днепропетровскую область. Фото: Telegram/Сергей Лисак
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В ночь на 30 октября Россия атаковала Украину ракетами. В небе над Днепропетровской областью удалось сбить две вражеские ракеты. 

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

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"Ночью защитники с ПВК "Восток" сбили в небе над областью две вражеские ракеты. Обломки рухнули в Днепровском районе", — говорится в сообщении.

обстрел Днепропетровщины
Повреждение при атаке на Днепропетровщину. Фото: Telegram/Сергей Лисак

По словам Лисака, там повреждены пятиэтажка, частный дом и автомобиль.

атака на Днепропетровщину
Последствия атаки в Днепропетровскую область. Фото: Telegram/Сергей Лисак

Кроме того, враг дважды обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии. К счастью, всюду обошлось без погибших и раненых.

Напомним, что сегодня ночью, 30 октября, российские кафиры в очередной раз атаковали Украину. Для этого враг использовал ударные беспилотники типа Shahed-136/131.

Кроме того, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российские кафиры готовятся наносить новые массированные удары по Украине. Они брали паузу, вероятно, чтобы накопить необходимое количество ракет.

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