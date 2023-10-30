Вночі РФ атакувала Дніпропетровщину ракетами — є пошкодження

Наслідки нічної атаки на Дніпропетровщину. Фото: Telegram/Сергій Лисак

В ніч 30 жовтня Росія атакувала Україну ракетами. У небі над Дніпропетровською областю вдалося збити дві ворожі ракети.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

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"Вночі оборонці з ПвК "Схід" збили в небі над областю дві ворожі ракети. Уламки впали у Дніпровському районі", — йдеться у повідомленні.

Пошкодження під час атаки на Дніпропетровщину. Фото: Telegram/Сергій Лисак

За словами Лисака, там пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Крім того, ворог двічі обстрілював Нікополь з важкої артилерії. На щастя, всюди минулося без загиблих і поранених.

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 30 жовтня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Для цього ворог використовував ударні безпілотники типу Shahed-136/131.

Крім того, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти готуються завдавати нових масованих ударів по Україні. Вони брали паузу, ймовірно, аби накопичити необхідну кількість ракет.